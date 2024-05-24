★全初版 長坂秀佳 弟切草シリーズコンプリートset 角川ホラー文庫

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【詳細】全初版長坂秀佳弟切草シリーズコンプリートset角川ホラー文庫弟切草 平成11年4月10日初版角川書店彼岸花平成12年6月10日初版角川書店寄生木平成12年12月25日初版角川書店幽霊花弟切草異聞上巻平成17年3月10日初版角川書店幽霊花弟切草異聞下巻平成17年3月10日初版角川書店死人花彼岸花異聞平成15年1月10日初版角川書店長坂秀佳愛知県豊川市出身。脚本家、作家。『浅草エノケン一座の嵐』で第35回江戸川乱歩賞受賞【状態】経年劣化により傷み、焼け、汚れ、シミ、カバーに若干のイタミは御座いますが、概ね良好です。他にも多数出品しておりますので宜しければ→#GM36よりご覧下さい。#GM36#長坂秀佳#弟切草#推理小説#ホラー#角川ホラー#角川ホラー文庫