美品 廃盤 Blu-ray 現金に手を出すな('54仏/伊)

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新品購入後、一度再生のみ。美品のコンディションになります。解説リーフレット付き。現在廃盤のため希少なお品です。「現金に手を出すな('54仏/伊)」ジャン・ギャバン/ジャンヌ・モロー/ジャック・ベッケル定価:￥4800#ジャン・ギャバン#ジャンヌ・モロー#ジャック・ベッケル#CD・DVDギャングの世界に精通したアルベール・シモナンが発表したベストセラー小説を名匠ジャック・ベッケルが映像化したフランスギャング映画の傑作。マックスの「老い」の象徴ともいえる主題歌「グリスビーのブルース」は公開当時大変な評判となり映画と共に大ヒットを記録した。封入特典:映画評論家上島春彦氏による作品解説リーフレット