サッカー日本代表 プレミアムオリジナルアルバム 2014非売品 限定品 ...

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ご観覧頂きありがとうございます。入手不可のアルバムd(￣￣)即発送します（＾ν＾）【商品説明】ワールドカップ2014代表選出オリジナル写真集です。とても希少な代表選手のオリジナル写真集！非売品の為、今後入手はできないと思います。新品ですが、出品のため、箱からだして写真を撮っております。コレクションにいかがでしょうかd(￣￣)ご不明点あればコメント下さい（＾ν＾）#サッカー#サッカー日本代表#非売品#入手困難#日本代表#川島永嗣#西川周作#長友佑都#内田篤人#ワールドカップ#2014#2022サッカーワールドカップ#プレミア#入手不可#あ