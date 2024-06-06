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プレステ2 PS2 本体一式 メモリーカード HDMI変換アダプター付き
商品番号 R71125964176
商品名

プレステ2 PS2 本体一式 メモリーカード HDMI変換アダプター付き
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 2,582 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古品のため汚れやキズ等の使用感がございます。HDMI変換アダプター付きなのでモニターにもお使いいただけます。【付属品】本体、コントローラー×2、ケーブル一式、メモリーカード、HDMI変換アダプター
http://narcologia.ru/goods/Sydney151749.html
http://narcologia.ru/goods/composite850454.html
http://narcologia.ru/goods/peroration424915.html
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