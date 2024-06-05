【美品】魔導物語 きゅ～きょく大全 1-2-3＆A・R・S

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10月末まで断捨離のための出品。付属品は全て有り。ゲームとCDは取り込みのために使用したため、開封済み。受注生産時に購入。数年の間に2～3回のみ状態確認。丁寧に扱っていた為、現在も状態に問題はありません。魔導物語好きな方、コレクターの方にお勧めいたします。win11での動作は未確認です。収録作品『魔導物語1-2-3(MSX2版)』『魔導物語1-2-3(PC-9801版)』『魔導物語A・R・S(PC-9801版)』『魔導物語EPISODEIICARBUNCLE(MSX2版・ディスクステーション収録)』