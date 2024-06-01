Mrs. GREEN APPLE 青と夏 初回限定盤 サイン入り

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商品詳細
Mrs.GREENAPPLE(ミセスグリーンアップル)の青と夏初回限定盤です。藤澤涼架さんの直筆サインが入っています。CD、DVD共に数回再生しております。また、ケースには細かい傷がありますが、割れはありません。神経質な方は購入をご遠慮ください。写真が見にくい等ございましたらコメントにてお知らせください。
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