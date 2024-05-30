鈴木慎一郎/THE COMPLETE WASTED GARAGE ROCKS②

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WASTEDGARAGEシリーズの全57楽曲をリマスタリング収録したコンプリートBOXです。CD3枚組+スペシャルディスク全4曲仕様です。比較的美品です。※小さいすれ、ケース仕様による初期スレ等はご了承ください。気になる方はご遠慮ください。即購入OKです。まとめてのご購入で送料分程度、お値引きします。ご質問等はお気軽にどうぞ。鈴木慎一郎法城慎一郎THENAMELESSBEAUTYMINDS.I.NShinichiroSuzukiDEALCRAZERATSCHAINOFTHEPAINBADBLOODPROJECTLOVEFIXERAshWednesdayBLOOD\u0026CHAINTheTonicKIDsGloryageMetropolisGLOWSSclaimBLACKHEART朱ィ。(仮)adamas