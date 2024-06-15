ニンテンドー3ds ソフト付き

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使わない為出品いたします。動作確認⭕️付属品はお写真に写っている物のみになります。写真をご確認の上、ご検討のほどよろしくおねがいいたします。中古品ですので、神経質な方、完璧を求められる方は入札をお控えください。経年保管に伴う小傷、細かな汚れがある場合がございます。画像に写っているものが全てです。緩衝材で傷がつかないように梱包し発送致します。