美品！NINTENDO SWITCH LITE ターコイズ

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NintendoSwitchNINTENDOSWITCHLITEターコイズ他サイトにも出品しておりますので購入希望の方はコメントください。color:BLUEゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ本体のみ箱(料金別＋¥1100)動作確認済みです。フィルム貼り付けたまま発送します。少し気泡が入っているので気になる方は剥がすか、張り替えをお願いします。カバー装着して使用していたので目立った傷などはありません。プロコン使用していたのでボタンも綺麗なまま問題なく使用できます。箱つきでの送付を希望の場合は送料が上がりますのでお値段変更します。+1100円箱なしはそのまま15200円です。箱の有無については購入前にお知らせい願います。※返品交換はご遠慮下さい。#任天堂#Nintendo