【セット 】数学ガール 全9冊セット

商品ページをご覧頂きありがとうございます。①【漫画】⚫数学ガール上②【漫画】⚫数学ガール下③【漫画】⚫数学ガールフェルマーの最終定理1④【漫画】⚫数学ガールフェルマーの最終定理2⑤【漫画】⚫数学ガールフェルマーの最終定理3⑥⚫数学ガールの秘密ノート丸い三角関数⑦⚫数学ガールの秘密ノート式とグラフ⑧⚫数学ガール⑨⚫数学ガールフェルマーの最終定理✳カバー部分に使用感のある商品があります。✳①~⑤の天・地・小口部分に焼け箇所があります。商品写真をご参照下さい。✳文中に破れ箇所はありません。通読に支障はありません。✳バラ売り不可です。✳中古商品です。巻により商品状態が異なります。素人検品であることをご了承ください。商品状態は、やや傷や汚れあり~傷や汚れありです。発送日は、最短でご購入日当日~遅くとも7日以内を予定しております。よろしくお願いします。「数学ガール」結城浩定価:￥1800#結城浩#結城_浩#本#自然／数学



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