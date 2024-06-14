元型論（増補改訂版）　C.G.ユング

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元型論（増補改訂版） C.G.ユングカバー上部に数mmのヨレ、小口上部に数mmの薄いシミ２ヶ所。本体には書込み、ページ角折れ、線引き、シミ等なく、きれいな状態です。自宅保管の中古品をご理解いただける方にご購入をお願いいたします。【お取引で心がけていることとお願い】☆購入前確認はとくに不要です。即決購入OK！ メルカリのルールに基づきまして、ご購入はコメント順ではなく、早い者順とさせていただきます。☆らくらくメルカリ便、ユーメール便にて水濡れ防止で丁寧な梱包、また１〜２日内での発送を心がけております。☆発送は匿名です。☆喫煙者、ペットはおりません。☆ご購入につきましては、写真にてご判断いただき、ご理解していただいた上での購入をお願いいたします。中古品、自己保管のため、神経質な方はご遠慮ください。☆できる限りスムーズな対応を心がけておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。#C.G.ユング#C_G_ユング#心理学