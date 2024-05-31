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Wii テイルズオブグレイセス スペシャルパック 一式 セット
商品番号 K59951677563
商品名

Wii テイルズオブグレイセス スペシャルパック 一式 セット
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 2,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。Wii用のテイルズオブグレイセス／TalesofGracesスペシャルパックになります。Wii本体セット+クラシックコントローラPRO+ソフトのセットになります。付属品はコントローラ用の単3電池2本以外揃ってるかと思いますがお写真にて確認をお願いします。箱や本体・コントローラには一部キズなど使用感ありますので気になる方はお控えください。動作確認済み。(本体とソフトの起動、Wiiリモコン・コントローラPROとセンサーバーの操作確認を行いました。)クラシックコントローラも付属しますので快適に操作出来ます。即購入OKです。匿名配送にてお送りします。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/shuttle144725.html
http://narcologia.ru/goods/slide656887.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring58596.html
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