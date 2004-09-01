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エレファントカシマシ 友達がいるのさ 完全限定盤
商品番号 R67172666146
商品名

エレファントカシマシ 友達がいるのさ 完全限定盤
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 2,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「友達がいるのさ」エレファントカシマシ定価:￥1429＋税★値下げ交渉はご遠慮下さい★ケースにスレがあります。帯あります。チラシは付属していません。CD.DVDともに盤面にスレがありますが、動作確認は行っており、正常に視聴出来ました。OPP袋＋プチプチ封筒にて梱包し、ネコポスで発送させて頂きます。#エレファントカシマシ#CD・DVD
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