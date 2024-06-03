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薫山造　菊花紋鉄瓶
商品番号 I23541780063
商品名

薫山造　菊花紋鉄瓶
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 5,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

薫山造　菊花紋鉄瓶昭和30年代▲サイズ約口径8.3cm蓋径9cm胴径15cm最大径18.5cm高さ20.5cm●状態：中古品●注意事項：付属品なし、写真が全て、現状で渡す。運送事故や状態などの理由では返品もうしくは補償できかねます！・状態が概ね良好ですが　経年のためキズ、汚れ等ございます。※画像をご確認の上、ご理解頂ける方のみ、ご検討をお願い致します。
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