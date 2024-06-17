染谷勇次郎 缶バッジ ポストカード

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商品詳細
缶バッジ12個、ポストカード12枚セットです。缶バッジは1度痛バに使用致しましたが、目立った傷や汚れはありません。元の袋は付いておりません。プチプチに包んで発送致します。ポストカードは1枚開封致しました。#HoneyWorks#LIP×LIP#染谷勇次郎#人気投票
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