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エヴァンゲリオン 正規実用型 新2号機α コトブキヤ
商品番号 K76642842783
商品名

エヴァンゲリオン 正規実用型 新2号機α コトブキヤ
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コトブキヤ汎用ヒト型決戦兵器人造人間エヴァンゲリオン正規実用型新2号機α生体パーツ(2号機本体)のみ組立て済みです。内袋は全部外してあります。欠品はありません。
http://narcologia.ru/goods/moisture766069.html
http://narcologia.ru/goods/preference526438.html
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