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- 寿 仙 堂 紙本彩色画賛 【 梅花春信 】 掛軸一幅 軸先竹 480
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商品詳細
絵画の種類···日本画 寿仙堂筆 紙本彩色画形式···掛け軸・掛軸 紙本掛軸一幅 軸先竹主題···静物 梅花春信之図主な画材···その他 日本画 この作品は平成20年3月31日18600円購入 今回 17000円でお買い求め宜しくお願いします。 状態 表具 作品共経年経過 状態あまり良く無い サイズ 表具 147cmX28.5cm紙本 77cmX24cm共箱 37.5cm7.4cm8.0cm60サイズゆうパックで発送いたします
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