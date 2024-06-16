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寿　仙　堂　　紙本彩色画賛　　【　梅花春信　】　　掛軸一幅　軸先竹　　480
商品番号 X28580609483
商品名

寿　仙　堂　　紙本彩色画賛　　【　梅花春信　】　　掛軸一幅　軸先竹　　480
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 5,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絵画の種類···日本画　　　　　　　寿仙堂筆　　　紙本彩色画形式···掛け軸・掛軸　　　　　　　紙本掛軸一幅　　軸先竹主題···静物　　　　　　　　　　　梅花春信之図主な画材···その他　　　　　　　　日本画　　　　　　　　　　　　　この作品は平成20年3月31日18600円購入　　　　　　　　　　　今回　　17000円でお買い求め宜しくお願いします。　　　　　　　　　　　状態　　表具　作品共経年経過　状態あまり良く無い　　　　　　　　　　　サイズ　表具　　147cmX28.5cm紙本　　77cmX24cm共箱　　37.5cm7.4cm8.0cm60サイズゆうパックで発送いたします
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