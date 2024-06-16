PSA10 ミュウ Vmax UR ポケモンカード ポケカ

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商品詳細
PSA鑑定品GEMMINT10（最高評価）自身で直接鑑定に出したもののみを出品しています。鑑定から戻ってきて即専用のスリーブに入れて保管してあります。初期傷や微細なホコリ等が気になる方はご自身でリホルダーをご検討ください。封入カードについて、PSA鑑定の基準以上に状態にシビアな方はご入札をご遠慮ください。よく状態について質問がありますがPSAが状態について評価を出している以上、私見での回答は致しません。(白欠け、傷、凹み、ホロ欠け等でも軽微なものは容認されることがあります)(縦線、横線についても有っても無くても一律回答はしておりません)値下げ交渉は一切お受けしません。価格調整はこちらの判断で行います。
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