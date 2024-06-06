Zemaitis z24 Metal Blue

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タイプ···レスポールタイプシリーズ···ZEMAITISボディタイプ···その他アクセサリー・パーツ···アンプ4年前に12〜3万程で購入し、1年半ほど弾きましたがそのあとは部屋のインテリアとなっており部屋整理のためこの度出品いたします。画像7〜9枚目を見た通り大きな傷があります。購入したその日に練習中に誤って倒してしまいこのような傷ができました。その後の演奏及び他の方にも弾いていただいたのですが、特に演奏する上での問題はございませんでした。数年ぶりにアンプに繋いでみたところしっかり反応しているため現在でも機能上は問題ないかと思われます。発送ですが、楽器の梱包に自信がないため、画像のソフトケースに入れた上で、たのめる便を利用いたします。そのため送料込みの値段となり割高とはなりますがご了承ください。できるだけ早めに発送いたします。よろしくお願いいたします。エレキギターzemaitisぼっちざろっくバンドリけいおん初心者楽器z24