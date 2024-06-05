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【美品】CEULA　フルート　カバードキー　Eメカ付き　16穴　ニッケルメッキ
商品番号 R60109601437
商品名

【美品】CEULA　フルート　カバードキー　Eメカ付き　16穴　ニッケルメッキ
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 2,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古品ですが使用期間等はわかりません。特に目立つキズ、汚れ、サビなどはありません。種類···フルートアクセサリー・パーツ···ケースレベル···初心者即購入OKです。#すたっく楽器・オーディオ
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