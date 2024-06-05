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- 【美品】CEULA フルート カバードキー Eメカ付き 16穴 ニッケルメッキ
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商品詳細
中古品ですが使用期間等はわかりません。特に目立つキズ、汚れ、サビなどはありません。種類···フルートアクセサリー・パーツ···ケースレベル···初心者即購入OKです。#すたっく楽器・オーディオ
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