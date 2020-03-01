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【281】 美品 YAMAHA ヤマハ フルート YFL 614 総銀 Eメカ付
商品番号 O29839569687
商品名

【281】 美品 YAMAHA ヤマハ フルート YFL 614 総銀 Eメカ付
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 28,566 円
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商品詳細

【281】美品YAMAHAヤマハフルートYFL614総銀製Eメカ付・メーカー：YAMAHAヤマハ・商品名：フルート・モデルNo：YFL614・状態：A・付属品：ケースクリーニングロッド・詳細：凹み無くごく軽微な傷あるのみの美品です。頭部管・同部管・足部管いずれもSilver925＝総銀製実際のお品物をご覧になれます。可能な方は直接店舗まで問い合わせ下さい。種類...フルート
http://narcologia.ru/goods/secretarial840416.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic269912.html
http://narcologia.ru/goods/conception796957.html

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ヤマハ | YFL-614 - フルート - 概要

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