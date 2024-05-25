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鹿児島県指定　伝統的工芸品　錫彦
商品番号 N90628412434
商品名

鹿児島県指定　伝統的工芸品　錫彦
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 6,174 円
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商品詳細

薩摩錫　伝統的工芸品　鹿児島県指定浅田錫器の酒器　錫彦(スズヒコ)　ぐい呑み　新品　未使用２個入りの出品です。ずっしりとした重厚感　趣きのある模様　錫は酒を、まろやかにするとされています。Size　木箱　幅　16,5㌢　高さ　6㌢　奥行　8,3㌢ぐい呑み　高さ　3,5㌢口径　5,7㌢*発送は、ゆうパケットプラスを予定しております。素材...錫種類...酒器
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