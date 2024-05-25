鹿児島県指定　伝統的工芸品　錫彦

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商品詳細
薩摩錫 伝統的工芸品 鹿児島県指定浅田錫器の酒器 錫彦(スズヒコ) ぐい呑み 新品 未使用２個入りの出品です。ずっしりとした重厚感 趣きのある模様 錫は酒を、まろやかにするとされています。Size 木箱 幅 16,5㌢ 高さ 6㌢ 奥行 8,3㌢ぐい呑み 高さ 3,5㌢口径 5,7㌢*発送は、ゆうパケットプラスを予定しております。素材...錫種類...酒器
http://narcologia.ru/goods/reboot812536.html
http://narcologia.ru/goods/recycling340114.html
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