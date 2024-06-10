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Ludwigスピードキング 1960年代後半 フルオリジナルパーツ ヴィンテージ
商品番号 Q97599700367
商品名

Ludwigスピードキング 1960年代後半 フルオリジナルパーツ ヴィンテージ
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 9,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。Ludwig社のスピードキング1960年後半の物になります。年代物としては状態も良く、パーツも全て当時のオリジナルパーツです。(ビーター含む)ヴィンテージ物ですので、写真で状態の確認をお願い致します。また3Nでお願いしております。ご質問等ありましたらお気軽にどうぞ。よろしくお願い致します。種類···バスドラムアクセサリー・パーツ···その他
http://narcologia.ru/goods/ordering694679.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney296149.html
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