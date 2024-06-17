ポケモンカード ur sr sar まとめ売り

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。オリジンディアルガVSTARurリーフィアVSTARsarポピーSRジャローダVSTARurジャローダVsrⅹ2ビークインexsrジュペッタexSRのセット売りです。各カードの状態に関しましては写真にて確認をお願いいたします。写真追加も承ります。(ビークインは反れあり)ボックスパックシングル...シングル種類...ポケモンカード(ポケカ)
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