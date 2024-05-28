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- 【美品】MAFEX キャプテン・アメリカ エンドゲーム
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商品詳細
マフェックスキャプテンアメリカ(アベンジャーズ/エンドゲーム)コレクション整理の為出品します。写真のようにケースに飾っておりました。値下げは考えておりませんが、他の商品も購入して頂ける場合のみ、送料程度お安くできます。よろしくお願いします。#MARVEL#アベンジャーズ#アイアンマン#キャプテンアメリカ#ソー#BANDAISPIRITS#エンドゲーム#ウォーマシーン#魂ウェブ商店限定
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