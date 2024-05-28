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【美品】MAFEX キャプテン・アメリカ エンドゲーム
商品番号 W92932512022
商品名

【美品】MAFEX キャプテン・アメリカ エンドゲーム
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 8,500 円
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商品詳細

マフェックスキャプテンアメリカ(アベンジャーズ/エンドゲーム)コレクション整理の為出品します。写真のようにケースに飾っておりました。値下げは考えておりませんが、他の商品も購入して頂ける場合のみ、送料程度お安くできます。よろしくお願いします。#MARVEL#アベンジャーズ#アイアンマン#キャプテンアメリカ#ソー#BANDAISPIRITS#エンドゲーム#ウォーマシーン#魂ウェブ商店限定
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