24時間以内に発送致します。折れ、濡れを対策して発送致します。プレイ用です。スリーブもそのまま付けさせていただきます。カドマル横入れのインナーにkatanaスリーブをつけたまま発送致します。私がシティリーグで使用してトーナメントまで行ったデッキなので相当強いレシピになってますデッキの内容ギラティナVstar3枚ギラティナV3枚キュワワー4枚ウッウ2枚ヤミラミ1枚かがやくゲッコウガ1枚マナフィ1枚ジラーチ 1枚バトルVIPパス4枚ネストボール 3枚入れ替えカート 3枚あなぬけのヒモ2枚ミラージュゲート 4枚すごいつりざお2枚アクロマの実験4枚ツツジ2枚ボスの指令2枚頂への雪道3枚ジェットエネルギー3枚基本草エネルギー3枚基本水エネルギー3枚基本超エネルギー4枚ロストギラティナデッキギラティナデッキ種別···複数カード種別/詳細···デッキシリーズ···ソード\u0026シールドセット···拡張パックロストアビス



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