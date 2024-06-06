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バランスゲーム２個セット
商品番号 M69537917324
商品名

バランスゲーム２個セット
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 2,294 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お得な↓２点セットです。①バランスゲームの定番「ジェンガ」②モンスターズユニバーシティの「マイクのバランスゲーム　ドッキドキとしょかん！」パーティやお部屋デートなどにオススメです♪②はフィギュアとして飾っても◎【バラ売り価格】①1800円②4980円【商品説明】両方とも除菌クリーニング済みです。目立つキズ・汚れも無くキレイな状態ですが、中古品ということを理解の上、ご購入願います。①タカラトミー「ジェンガ」廃盤品2回のみ使用したもので、まだ新木の香りがします。【付属品】・クリアプラスチック枠（組み起こし用）・外箱（角に少しダメージがあります）②バンダイ「マイクのバランスゲーム　ドッキドキとしょかん！」3，4回使用しました。本体のみの出品です。※箱は破けてダメージが大きいため、参考としての写真掲載です。必要な方は畳んでお付けしますので購入後、コメントにてお申しつけ下さい。
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