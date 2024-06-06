ポケモンカード　151 バラ20パック

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商品詳細
ポケモンカード15120パックです。昨日、一昨日でJoshinを周りに回って購入しました。1人回りなので10パック制限での購入でしか買えていません。中身の内容でのコメント、クレームは受け付けておりませんのでご了承ください。配送の際はプチプチでの梱包の上配送致します。
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