古伊万里 微塵唐草 大皿 アンティーク ヴィンテージ 年代物 伊万里焼 骨董品

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在庫処分セール☆こちらは30％オフ！9800円→6860円下の#(青文字)商品もぜーんぶ30％オフここにあるだけ☆古伊万里微塵唐草大皿です。おばあちゃんの蔵に保管してありました。レトロアンティークビンテージヴィンテージ年代物当時物時代物オールドサイズ直径→約29cm高さ→3.5cm縁が水平ではなく形もいびつな形をしています。汚れや傷や歪みがあります。他の食器などの昭和レトロ商品はこちらから↓#残りわずか！ひまわりの古き良き物インテリアセール一覧らくらくメルカリ便かゆうゆうメルカリ便で発送致します。他にも未使用の古き良きものをたくさん出品しています。良ければご覧になってください(^^)N15伊万里焼古伊万里有田焼みじんからくさ食器和食器オールドイマリ和皿飾り皿盛皿盛り皿絵皿焼物焼き物美術品古美術骨董品芸術品陶芸陶芸品陶磁器工芸品和食器インテリア手描き手書きブルー青昭和レトロ大正明治コレクションコレクター丸型種類...皿・鉢