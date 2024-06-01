Epiphone japan LPS-80 レスポール　ギブソンヘッド

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商品詳細
タイプ···レスポールタイプEpiphonejapanのレスポールです。恐らく型番はLPS-80の1999年製かと思われます。写真では分かりづらいかも知れませんが、角度を変えると綺麗な杢がでる良個体です！ボディバックに小さな傷がありますが、年式を考えると大変綺麗な状態が保たれております。重量も3.6kg内外と軽く、ネックの握りはスリムな60sタイプで大変弾きやすいギターです。即決頂ける方、お値段相談できます。宜しくお願い致します。
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