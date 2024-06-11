①YAMAHA 電子ドラム　DTX VERSION2.0

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YAMAHA ヤマハ DTX DrumTriggerModule Version 2.0 電子ドラムセット ...

①YAMAHA電子ドラム DTXVERSION2.0※梱包が3つになるため、ご購入の際は同時出品している「①YAMAHA電子ドラム DTXVERSION2.0」「②YAMAHA電子ドラム DTXVERSION2.0」「③YAMAHA電子ドラム DTXVERSION2.0」3点全てのご購入をお願いいたします。○セット内容・DTXドラムトリガーモジュール本体・電源アダプター・スネア・タム1、2・フロアタム・ハイハット・ハイハットコントローラー・クラッシュシンバル・ライドシンバル・追加シンバル(チャイナ、スプラッシュなど)・キックパッド・プラグコード一式・取扱説明書一式・TAMA製スローン・スティック・オーディオテクニカ製スピーカー・スピーカー用電源アダプター全体的に使用感ありますが問題なく使用できます。古いもののため、各種パッドにひび割れ、金属部にサビがあります。シンバルパッドが1枚追加されていますのでお好みでチャイナやスプラッシュとして使用できます。スピーカーはガリが出ていますので、おまけ程度としてお考えください。※キックペダル付属しておりませんので別途ご用意ください。大きなものになりますのでダンボール3つに分けて発送いたします。ご購入の際は同時出品している「①YAMAHA電子ドラム DTXVERSION2.0」「②YAMAHA電子ドラム DTXVERSION2.0」「③YAMAHA電子ドラム DTXVERSION2.0」3点全てのご購入をお願いいたします。中古品であることをご理解いただいた上でご検討よろしくお願いいたします。