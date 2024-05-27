パイオニア CDJ400 Pioneer cdj-400

PioneerCDJ-400【状態】使用に伴う汚れや擦れがありますが、大きな傷などはないと思います。通電のみ確認済み電源コード付属します。付属品は写真が全てです。【特徴】ジョグダイヤルでエフェクトを自在にコントロールできる「デジタルジョグブレイク」専用のコントロールディスクを使わずに、DJソフトウェアのコントロールが可能。【仕様】■DJ用CDプレーヤー■USB対応■再生可能メディア：音楽CD、CD-R/RW（音楽CDフォーマット、MP3）、USB接続デバイス（対応フォーマット：MP3）■周波数特性：4Hz～20kHz／SN比：115dB以上（JEITA）■全高調波歪率：0.006%（JEITA）■出力端子：AUDIOOUT（RCA）、DIGITALOUT（COAXIAL）■その他の端子：CONTROL（φ3.5ミニプラグ）■オーディオ出力電圧：2.0V■使用電源：AC100V（50Hz/60Hz）■消費電力:11W■最大外形寸法：217.9mm（W）×296.3mm（D）×107.5mm（H）■本体質量：2.7kgCDJ400画像1■USBデバイス内のMP3ファイルで高音質なスクラッチを実現#pioneer#パイオニア#ターンテーブル