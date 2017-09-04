PEAVEY ギターアンプ　BACKSTAGE



BACKSTAGE



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Peavey Backstage 20-Watt Guitar Combo Amp! Vintage early 1980's. Made in USA



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Vintage Peavey Backstage Plus Guitar Amp 35 Watts 1980s Era Tested Working



20170904 Peavey Backstage - Guitar Stuff Blog



ナンチャッテ技術者の凸凹日記 | SSブログ



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BACKSTAGE アンプ/BACKSTAGE/PEAVEY



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国内正規品 | Peavey - Rage 258 | 株式会社逸品館MI事業部

PEAVEYのギターアンプ、BACKSTAGEになります。以下の通り動作確認を行っております。・INPUTジャックにギターを接続し音が出る事を確認しました。・各ノブが機能する事を確認しました。(OVERDRIVEノブに若干ですがガリが出る時 がありますが使用には問題ないと考えます。)・LEADスイッチが機能する事を確認しました。・TAPE/CDジャックにiPhoneを接続し音楽が再 生される事を確認しました。・HEADPHONESジャックにイヤホンを接続し 音が出る事を確認しました。ハンドルの金具にくすみのような変色が見られます。(写真7枚目黄色矢印を参照ください。)本体に数カ所、目立つ傷が見られます。(写真7〜9枚目赤色矢印を参照ください。その他、商品にもなう傷や汚れがあります。古い中古品になりますので、ご理解いただきご購入をお願いします。動作確認を行っていますが音の細かなニュアンスなどは確認できておりませんので神経質な方はご購入をお控えください。小型のアンプですが、気持ち良い歪んだ音が出て非常に楽しいアンプだと考えます。お探しの方は是非ご検討ください。