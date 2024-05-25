APEX 一番くじ まとめ売り

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商品詳細
APEXLegends一番くじA賞デフォルメフィギュアgroupAジブラルタルブラッドハウンドC賞ピンバッジコレクションハンマープレデターD賞ラバーチャームgroupA×2（未開封）E賞ラバーチャームgroupB×9（未開封）ラストワン賞ルームライトA賞とラストワン賞のみ中身確認のため1度箱を開封致しました。（箱の中の包装は未開封です）その他未開封です。
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