AUDIX M1255B-S コンデンサーマイク2本セット

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2023年最新】ガンマイク スタンドの人気アイテム - メルカリ 2023年最新】ガンマイク スタンドの人気アイテム - メルカリ

AUDIX製ミニチュア・コンデンサーマイクM1255Bのショットガンタイプ。Microsシリーズです。使用回数少なめの美品です。使用機会がなくなった為、出品いたします。写真に写っているものが全てになります。種類···マイク以下、商品説明★高出力超小型コンデンサーマイクロフォンM1255Bは、ステージ、スタジオ、放送局での利用に適したプリアンプ内蔵超小型コンデンサーマイクロフォンです。高感度のマイクカプセルを搭載、遠距離からの集音に対応しています。単一指向性、超単一指向性、無指向性、ショットガンモデルをラインアップ、ハンガークリップとケーブルを同梱。・アコースティック楽器、合唱、ロケ、会議、演説、プレゼンテーションの録音など幅広い用途に利用可能。・ステージ、スタジオ、放送局用途に最適・ロケなど離れた場所の音声集音にも利用可能・様々な用途に合わせて選べる指向性のラインアップ・設計、製造、検査をAudix米国工場にて実施■製品仕様・形式：コンデンサーマイクロフォン・指向性：ショットガン・周波数特性：50Hz〜19kHz・出力インピーダンス：150Ω・感度：60mV/Pa/1kHz・等価ノイズレベル：21dB（A-weighted）・S/N比：73dB・最大入力音圧SPL：≧130dB・接続端子：miniXLRmコネクタ・電源：ファンタム電源（18V-52V）・外観材質：真鍮黒色仕上げ■付属品・miniXLR-XLRケーブル（25フィート/約8m）・マイクスタンド取付アダプタ（3/8-5/8変換ネジ付属、黒色モデルにのみ付属）・設置位置調整用ハンガー・ウィンドスクリーン