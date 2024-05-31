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- 3種セット販売 新品 backsideworks 週間少年ジャンプロゴフィギュア
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商品詳細
こちらジャンプロゴフィギュア新品未使用です。縦7x横17.5×奥行3㎝3種類セットでお譲りいたします。初の立体ジャンプロゴフィギュアになります。週間少年ジャンプの海賊がバックサイドワークスが製作した限定品です。よろしくお願いします。Backsideworksバックサイドワークス村上隆草間彌生奈良美智ロッカクアヤコ山本麻友香中村萌TIDE長場雄平子雄一花井祐介FaceOkaJAVIERCALLEJAハビアカジェハHebruBrantleyRobyDwiAntonoStickymongerKYNEBacksideworks.KAWSBANKSY山口歴アドリアナオリバーダニエルアーシャムMADSAKIMr.JUNOSON愛☆まどんな天野タケルLABUBUBOTANIZEYuNagabaHAROSHIBE@RBRICKLyいでたつひろ空山基草間彌生CONIXFACEREADYMADEAPE木村拓哉JUNOSON
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Backside works. 【週刊少年ジャンプ】×【Backside ｗorks.】ロゴフィギュア
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週刊少年ジャンプ】×【Backside works.】No.13(ロゴ：黄色) | wic ...
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