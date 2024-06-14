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- 【激レアセット】カイオーガex グラードンex ポケモンカード
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商品詳細
10年前にパック開封後スリーブに入れて保管してました。とても綺麗な状態です。連絡いただければ、細かい部分の写真追加します。他にもポケカ出品してます。カイオーガ ex015/052グラードン ex032/052ポケカ/ポケモンカード/ex/スカーレット/バイオレット/剣盾/SV/ソードシールド/トレーナー/グッズ/ボール/SR/UR/レア/希少/美品/BW/XY/レジェンド/コレクション/コレクター/引退/まとめ売り/バラ売り/ジムチャレンジ/エネルギー/プロモーション/伝説
http://narcologia.ru/goods/diamond266858.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome270743.html
http://narcologia.ru/goods/slide706587.html
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