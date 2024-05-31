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- 【本日掲載終了】赤間硯 玉弘堂 堀尾卓司
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商品詳細
1度も使用せず長期間自宅保管しておりました。硯自体に汚れや欠けはありませんが、付属品に経年劣化がみられます。写真をよくご確認ください。石肌がものすごく滑らかで美しい硯です。書道・習字用品···硯縦10.8cm横9.7cm厚さ1.9cm※お値下げは今のところ考えておりません。
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