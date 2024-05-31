書道墨 金子鴎亭 書 墨運堂 裏面絵入り レア 高級墨 貴重 御墨 ...

・即購入は24時間いつでも歓迎・値下げ交渉不可（※値下げコメントはおやめ下さい。値下げは随時こちらの判断で行います）安心の匿名メルカリ便（送料込み）で発送します●墨運堂 書道墨 高級墨 固形墨 書道具 【未使用品です】 貴重 レア品 稀少 金子鴎亭先生の書「徳不孤」と 裏面は 鳥の絵柄があります 創玄書道会 全国競書大会で授賞した際に頂いたもので、 レア品かと思いますサイズ 直径約5,2cm 厚み約1.2cm譲り受けたもので、私はこの品について詳しく無いため、専門的な質問にはお応え出来かねます。写真をたくさん撮りましたので、状態、サイズは写真を参考にして下さい。自宅保管品です。細かいことを気にされる方はご遠慮下さい。トラブル防止の為プロフィール一読お願いいたしますm(__)m墨運堂 限定品 禅画 書道書道家 書道具 高級 書道墨 創玄書道会禅画 書画家 固形墨 鶴 鳳凰



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