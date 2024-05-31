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書道墨　金子鴎亭 書　墨運堂　裏面絵入り　レア　高級墨　貴重　御墨
商品番号 N12998575750
商品名

書道墨　金子鴎亭 書　墨運堂　裏面絵入り　レア　高級墨　貴重　御墨
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 6,255 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・即購入は24時間いつでも歓迎・値下げ交渉不可（※値下げコメントはおやめ下さい。値下げは随時こちらの判断で行います）安心の匿名メルカリ便（送料込み）で発送します●墨運堂　書道墨　高級墨　固形墨　書道具　【未使用品です】　貴重　レア品　稀少　金子鴎亭先生の書「徳不孤」と　裏面は　鳥の絵柄があります　創玄書道会　全国競書大会で授賞した際に頂いたもので、　レア品かと思いますサイズ　直径約5,2cm　厚み約1.2cm譲り受けたもので、私はこの品について詳しく無いため、専門的な質問にはお応え出来かねます。写真をたくさん撮りましたので、状態、サイズは写真を参考にして下さい。自宅保管品です。細かいことを気にされる方はご遠慮下さい。トラブル防止の為プロフィール一読お願いいたしますm(__)m墨運堂　限定品　禅画　書道書道家　書道具　高級　書道墨　創玄書道会禅画　書画家　固形墨　鶴　鳳凰
http://narcologia.ru/goods/response973042.html
http://narcologia.ru/goods/revamp221122.html
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