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【欠品あり】秘蔵 浮世絵美人画撰 全15巻30図セット 遺珠刊行会
商品番号 W45393261293
商品名

【欠品あり】秘蔵 浮世絵美人画撰 全15巻30図セット 遺珠刊行会
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 19,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

欠品ありの商品になります。秘蔵浮世絵美人画撰全15巻30図セットの内の9巻に入っているはずの浮世名異女図会江戸町芸者(写真10枚目)が抜けてしまっています。解説(別冊)→折れとシミ5巻→解説書と外側にシミ8巻→外側にシミ9巻→1枚欠品と絵(写真6枚目)にシミ多数12巻→解説書と絵にシミ15巻→解説と絵、外側にシミ(2021年10月に確認した時の状態です)一般家庭での保管で、経年劣化がみられますので写真をよく確認してご理解頂ける方のみご購入の検討を宜しくお願い致します。
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