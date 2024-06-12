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- 掛け軸2本 酒井抱一筆 菊に小禽図、柴田光子作牡丹図
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商品詳細
サイズ186×53センチ絹本桐箱工芸印刷使用感なく状態良いです。インテリア和室床の間秋草おもてなしアートプレゼント絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...動物
http://narcologia.ru/goods/mobilehome807143.html
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