開封後すぐにスリーブに入れ暗所にて保管していますが、開封時のスレ等がある場合もございます。アクスタとノーブルアートは立てて飾っておりました。スレなどがございます。購入意思のない♡や値下げ待ちの♡はおやめ下さい。お値下げも考えておりますのでコメントにて希望価格をお願い致します。※基本まとめ売りです。バラ売りの場合割高になります。即購入⭕️値下げ交渉⭕️プロセカ暁山瑞希ノーブルアート缶バッジグリッター缶バッジアクリルキーホルダーアクスタ缶バッジセット



暁山 瑞希 | プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク



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