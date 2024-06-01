ポケモンカード　クレイバースト　1BOX

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商品詳細
クレイバースト1BOXになります。購入時にシュリンクと箱を回収されておりますが製造番号は、一致しており封入率は、変わりません。(レシートは、付きません。)緩衝材に包んで発送させて頂きます。
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http://narcologia.ru/goods/procurement170533.html
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