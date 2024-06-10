ポケモンカードゲーム　スカーレット\u0026バイオレット　グミ　黒炎の支配者　3BOX分

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ポケモンカードゲームグミの新作です。1BOXに20個入っており未開封になります。入っているカードはランダムになりますので良いカードが入ってるかはわかりませんのでご了承ください。3BOX分を開封し発送致します。紙製の箱は付きません値下げ交渉はご遠慮ください。4枚目、5枚目の状態で送ります。#ポケカ#ポケモンカードゲーム#ポケモンカード#黒炎の支配者#タカラトミーアーツ#まとめ売り#グミボックスパックシングル...シングル