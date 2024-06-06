FENDER USA TELECASTER テレキャスターピックガード

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商品詳細
FENDERUSANシリアルシリアルナンバーN901xxxのから取り外したピックガードになります。カスタムで不要になりましたので出品いたします。ネジはありません。古いものなので経年のキズ、汚れあるかと思います。画像でご判断下さい。ノークレームノーリターンでよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/manufacture799741.html
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