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FENDER USA TELECASTER テレキャスターピックガード
商品番号 D34092181602
商品名

FENDER USA TELECASTER テレキャスターピックガード
ブランド名 フェンダー
特別価格 税込 1,540 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FENDERUSANシリアルシリアルナンバーN901xxxのから取り外したピックガードになります。カスタムで不要になりましたので出品いたします。ネジはありません。古いものなので経年のキズ、汚れあるかと思います。画像でご判断下さい。ノークレームノーリターンでよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/manufacture799741.html
http://narcologia.ru/goods/ordering112179.html
http://narcologia.ru/goods/freezer523398.html
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