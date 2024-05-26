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FERNANDES MG-80X hideモデル LEMONeDケース付き
商品番号 P77527606696
商品名

FERNANDES MG-80X hideモデル LEMONeDケース付き
ブランド名 フェルナンデス
特別価格 税込 14,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

現状販売再開の予定が無い日本製マホガニーボディのhideモデル。年代物ですが割と綺麗な方かと思います。状態は画像でご確認ください。画像に写りきらない小傷はあります。フレットはほぼ減りなし、保護フィルム着いたまま。発送用ですがオマケでLEMONeDショップ限定ロゴ入りケース付属します。ポケットのファスナーの頭が1個取れていますが使用には問題ないかと。あくまで中古品なので細かいところを気にされる方はご購入を控えてください。
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