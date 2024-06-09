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SM58 / キャノンマイクケーブル10ｍ　セット
商品番号 H86407959698
商品名

SM58 / キャノンマイクケーブル10ｍ　セット
ブランド名 シュアー
特別価格 税込 2,997 円
在庫状況 あり

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商品詳細

世界の定番ヴ―カルマイクの　SHURESM58　単一指向性ダイナミック型マイク　と　たっぷりの10ｍのキャノンマイクケーブルのセットです。通常のマイクケーブルの倍ほどの長さがあるので小さなお店などなら客席の中を回ってのパフォーマンスができます。専門家によるチェック済。
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