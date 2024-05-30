③ 掛け軸　書　作者不明

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掛け軸 書 作者不明 祖父が昔購入した品物だと思います。木箱に入れて丁寧に保管していた物です。随分前の品物ですので、経年劣化はあります。(写真参照願います)字が解読できませんので、作者不明の自宅保管品です。あくまで中古品です。経年劣化による傷、汚れなどはあります。どうかご理解の上ご購入願います。サイズ縦 約200センチ横 約44センチ素人による採寸です。誤差はご了承下さい。画像は室内でスマホで撮影しているため、天気などによって実物の色のように写らない事がございますのでご了承下さい。掛軸 掛け軸 美術品 美術館水彩画 水墨画 書 書道アンティーク ビンテージ ヴィンテージ コレクションアクセサリー インテリアコレクション レア飾り 壁掛け