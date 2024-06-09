ARIA 完全受注生産品プリモアート　複製原画

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商品詳細
ARIA完全版応募者全員サービスの完全受注生産品シリアルナンバー複製サイン入り暗所で飾ってあったものですがコレクション整理のため出品します。目立った傷や汚れ等は見当たりませんが、中古品のため神経質な方はご遠慮ください。外箱はありません原画サイズ：378x287mm額装サイズ：426x355mm
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