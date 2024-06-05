BBE ( ビービーイー ) 882i ソニックマキシマイザー

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種類···エフェクター・プロセッサーPAの現場で使用していました。通電確認済みです。オマケとして電源ケーブルをお付けいたします。仕様により若干ノブが回しずらいですが音には問題ございません。ラックに取り付けする際にできた傷が若干あります。商品状況ご理解の上ご購入お願いいたします。以下商品詳細説明ですBBEの最新の技術を駆使して開発されたソニックマキシマイザーの最新作。プロ仕様のエンハンサーです。低域のエンハンスは抜群、様々な入力ソースを劇的にクリアーでパンチの効いたタイトなサウンドに変化させます。XLRバランス、+4dB仕様モデル。■ステレオソニックマキシマイザー（エンハンサー）■入出力端子：XLR×2、TRSフォン×2■バランス仕様■周波数特性：10Hz～50kHz(-10dBu入力時)■THD+ノイズ比：0.025%未満(-10dBu入力時)■最大出力：+23dB■SN比：-92dB■入力インピーダンス：14.7kΩ■出力インピーダンス：600Ω■コントロール部・PROCESS：5kHz +12dBuブースト・LOCONTOUR：50Hz +12dBuブースト■電源：100-120VAC 50/60Hz■消費電力：8W■寸法・重量：483W×44H×220Dmm、1U